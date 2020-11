Policial atende ocorrência e descobre morte de filha e genro

Um casal de namorados, identificados como Gabriella Nascimento de Góis, de 19 anos, e João Vitor Lima da Silva, de 21, morreu, neste sábado (28), em um grave acidente de trânsito na BR-226, em Macaíba, em Natal. Ao chegar ao local para atender a ocorrência, um policial militar descobriu as vítimas eram a sua própria filha e o genro.

De acordo com informações do Sistema Globo, o casal estava em uma motocicleta quando bateu na lateral de uma caminhonete que iria cruzar a via. Com o impacto, o casal foi arremessado e entrou pela janela do carro. Os dois morreram no local. O motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro. O policial ficou muito abalado e precisou de atendimento médico.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).