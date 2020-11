Travesti é encontrado morto na frente de ginásio em Manaus

Manaus/AM - Márcio Belchior Monteverde, 29, mais conhecido como “Micaeli”, foi assassinado na madrugada deste domingo (29), na av. Autaz Mirim, no bairro São José, Zona Leste.

O jovem que era travesti foi encontrado estirado em uma poça de sangue perto do Ginásio Zezão, por volta das 4h, por um grupo de populares que passavam pelo local.

A polícia relata que fazia patrulhamento de rotina na avenida quando viu várias pessoas aglomeradas e se deparou com a cena do crime. A perícia foi chamada e concluiu que Márcio foi assassinado com um golpe de punhal no tórax. A polícia analisou a cena dos crime e coletou informações que podem ajudar a identificar o culpado. O caso segue sob investigação.