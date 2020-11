Motorista faz manobra perigosa e mata motociclista em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um motociclista, que não foi identificado, morreu na noite deste sábado (28), após colidir contra um carro na avenida Constantinopla, bairro Planalto, zona Centro-Oeste da cidade.

Segundo a polícia, o motorista do carro, modelo Logan, preto, teria feito uma manobra arriscada ao tentar fazer o retorno em local proibido. O motociclista colidiu na lateral do carro e, com o impacto do acidente, foi arremessado a alguns metros na pista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do carro, que estava com duas passageiras, não sofreu ferimentos e deve ser apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A Polícia Técnica Científica esteve no local e constatou diversas fraturas no corpo da vítima, no entanto, apenas o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontará a causa da morte.