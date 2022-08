Policiais do Amazonas salvam casal de afogamento em praia no Rio Grande do Norte

Manaus/AM - Dois Policiais Militares do Amazonas, identificados como 1º tenente Valmir Benayon, de 38 anos, e o cabo Ricardo Pinto, de 31 anos, ajudaram um casal de afogamento na praia do Amor, na cidade de Pipa, no Rio Grande do Norte.

Segundo os militares que trabalham no Tribunal de Contas amazonense (TCE-AM), eles estão no RN para participar das Olímpiadas dos Tribunais de Contas do país. Ainda conforme a dupla, eles estavam na praia quando perceberam que o casal estava se afogando. Os dois entraram no mar e conseguiram salvar o casal do afogamento.

As vítimas foram encaminhadas para o hospital para receber atendimento médico necessário.