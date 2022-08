Condenado por tortura e estupro de ex-mulher é preso em Manaus

De acordo com a Polícia, o crime ocorreu no dia 12 de julho de 2013. O homem não aceitava o fim do relacionamento e manteve a vítima em cárcere privado e a estuprou por várias vezes. Ela conseguiu fugir e denunciar à polícia depois que fingiu que estava gostando do ato sexual e prometeu aceitá-lo de volta.

Manaus/AM - Um homem de 51 anos foi preso nesta segunda-feira (22), na Praça do Relógio, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Ele é condenado por torturar e estuprar a ex-mulher.

