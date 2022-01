Polícia salva homem que seria morto pelo 'tribunal do crime' em Manaus

Manaus/AM - Um homem, não identificado, foi salvo pela polícia, nesta terça-feira (04), em um terreno baldio que fica nas proximidades do Ginásio Poliesportivo Zezão, localizado na zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de cometer furtos no bairro e seria executado pelo 'tribunal do crime' da área. O homem estava sendo espancado quando os policiais militares chegaram no local e impediram o crime. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio com diversos ferimentos pelo corpo. Na ocasião, cerca de cinco suspeitos foram presos e encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.