Adolescente é assassinado com tiro na cabeça em terreno de escola no Amazonas

Um adolescente de 17 anos foi assassinado com tiros na cabeça na madrugada desta terça-feira (4), em um terreno de uma escola em construção, na rua Raimundo Pinto Brandão, bairro Santo Antônio, no município de Anori. O crime aconteceu por volta das 5h40, e ao lado do corpo do jovem foi encontrado um saco plástico contendo várias porções de entorpecentes e no bolso tinha a quantia de R$10. A autoria e motivação do crime ainda não foram descobertos. A Polícia Civil do município investiga o caso.

