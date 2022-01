Família recebe ligação e encontra corpo de jovem desaparecido no Amazonas

Manaus/AM - O corpo de Danilo Felipe de Nazaré, de 21 anos, foi encontrado, nesta terça-feira (04), em Iranduba, interior do Amazonas. Ele estava desaparecido desde o dia 1º deste mês e foi localizado após a família receber uma ligação informando a localização do corpo. Após os familiares receberem a pista, a polícia foi acionada e, no local apontado, encontrou o cadáver que estava em uma área de difícil acesso e em avançado estado de decomposição. A vítima tinha uma tatuagem de um terço no pulso esquerdo o que possibilitou a identificação do corpo pelos familiares. A Polícia Civil deve investigar o caso para descobrir a motivação e autoria do crime.

