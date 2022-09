Polícia salva homem que seria executado pelo tribunal do crime em Manaus

De acordo com a Polícia, Michel foi encontrado amordaçado, com pés e mãos amarrados, depois que vizinhos ouvirem alguns gritos por socorro. Ele teria sido agredido com pedaços de madeira por cerca de 5 homens. Ninguém foi preso.

Manaus/AM – Um homem identificado como Michel Oliveira da Silva escapou da morte, neste domingo (18), ao ser salvo por Policiais Militares. Ele estava sendo torturado pelo tribunal do crime, em uma casa, no beco Itacolomy, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus.

