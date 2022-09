'Maresia' é preso suspeito de matar 'Gaguinho' após emboscada em Manaus

Manaus/AM - Robert Fernandes Damascena, de 28 anos, conhecido como ‘Maresia’, foi preso nesta sexta-feira (16), no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Ele é suspeito de matar Matheus Vasques da Costa, o ‘gaguinho’, após armar uma emboscada, no dia 12 de abril deste ano, no conjunto Ajuricaba, Rua B-12, no bairro Alvorada.

De acordo com a Polícia, a motivação do crime seria os roubos que Gaguinho praticava na área. A vítima foi executada com 2 tiros e agonizou até a morte em plena luz do dia após ser atraída em uma emboscada por outros dois suspeitos. Ainda conforme a Polícia, as investigações continuam para identificar e prender outros possíveis envolvidos.

Robert Fernandes Damascena deve responder por homicídio e ficará à disposição da Justiça.