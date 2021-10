Polícia revela quem ordenou sequestro de adolescente grávida em Manaus

Um deles foi preso e outro foi baleado, ele morreu no hospital. Outros dois sequestradores conseguiram fugir e estão sendo procurados. A vítima não ficou ferida e foi retirada em segurança do cativeiro. O caso segue sob investigação.

Após a entrada da polícia, a moça foi encontrada logo no primeiro cômodo da casa abandonada. Na parte dos fundos da casa, quatro criminosos foram surpreendidos, mas trocaram tiros com os agentes.

Allemand detalhou que a vítima chegava para trabalhar, no momento em que foi abordada. A gestante foi levada para uma casa no bairro Cidade de Deus, onde foi mantida refém.

Manaus/AM - A polícia deu detalhes na manhã desta segunda-feira (11), sobre o sequestro e o resgate de uma adolescente de 15 anos, grávida, que ocorreu no último sábado (9), no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte.

