Polícia revela por que jovem matou líder comunitário a pauladas em Manaus

Manaus/AM - A polícia revelou na manhã desta terça-feira (17), que Edson Silva dos Santos, 23, suspeito de matar o líder comunitário Minegildo Gaspar, 63, pode ter cometido o crime por vingança.

De acordo com o delegado Márcio André, o acusado era conhecido por praticar uma série de furtos na comunidade e costumava ameaçar os moradores.

Por conta disso, o líder comunitário e pastor costumava repreender Edson em suas pregações, o que provocava a ira do acusado:

“Ele dizia que furtava mesmo e que se preciso fosse, matava. E segundo se colheu de informações, esse pastor nas pregações nos cultos, repreendia o suspeito. E isso teria despertado no suspeito um sentimento de revolta. Ele se julgava perseguido pelo religioso e isso seria a motivação desse homicídio”, detalha o delegado.

Edson nega o crime, mas confessa que em certa ocasião, roubou uma quantia de dinheiro da casa do pastor, mas Minegildo, nunca soube que ele era o responsável pelo roubo.

Apesar de confessar os furtos na comunidade, Edson nega que tenha matado Gaspar e alega que no dia do assassinato, ele estava no município de Iranduba. A polícia, porém, não confirmou a versão dele.

Santos tem sete passagens por roubo na delegacia do município, onde responde aos processos.

Minegildo foi morto no último dia 30 de junho, no sítio onde morava na Comunidade Canaã, no Tarumã. Ele teve o rosto desfigurado a pauladas e sofreu vários ferimentos pelo corpo. Em seguida ele foi jogado em uma fossa no próprio terreno e coberto com palha, fiéis e moradores ficaram chocados com o homicídio.