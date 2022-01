Polícia recupera carro roubado que era usado em arrastões em Manaus

As equipes se dirigiram ao local indicado, onde conseguiram apreender uma pistola Colt calibre .45 e um carregador alongado com cinco munições intactas. O caso foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os policiais iniciaram buscas e localizaram o carro na avenida Autaz Mirim, no bairro São José, onde trafegava com dois ocupantes, de 18 e 24 anos. Em consulta ao sistema, os militares verificaram que havia dois mandados de busca e apreensão contra um dos indivíduos.

Já por volta da 1h desta quarta-feira (26), durante patrulhamento na zona leste, uma equipe da Força Tática foi acionada pelo Cecopom com a informação de que um veículo Gol, de cor azul e placa PHI9297, também envolvido em assaltos ocorridos na área, havia sido identificado com a ajuda das câmeras do sistema de monitoramento Paredão.

