Polícia recupera 29 veículos roubados em várias zonas de Manaus; veja lista

Manaus/AM - Cerca de 29 veículos em situação de roubo ou furto foram recuperados pela Polícia Militar durante ações de patrulhamento realizadas em várias regiões de Manaus, entre segunda-feira (09) e a madrugada desta quinta-feira (12).

Em uma das ações na zona leste, policiais militares na viatura 6441, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), localizaram por volta das 23h, da segunda-feira (09), uma motocicleta modelo Honda FAN 160, vermelha e sem placa. O veículo estava abandonado na rua Sardinha, bairro Jorge Teixeira, 3ª Etapa, e na consulta aos sinais identificadores apresentava restrição de roubo. O proprietário foi acionado e o veículo levado para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), para os devidos procedimentos.

Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também localizaram, na manhã de quarta-feira (11), um veículo Ônix, de cor prata, placa PHQ 6G25, com restrição de roubo, abandonado na rua Santa Mônica, bairro Terra Nova, zona leste de Manaus. O carro foi entregue para a vítima, de 40 anos.

A equipe ainda recuperou, na mesma data, um carro modelo Fox, cor preta, placa NOM 4D66, com restrição de roubo, abandonado na rua das Colhereiras, bairro Cidade de Deus, zona norte. O carro foi encaminhado para a DERFV.

A equipe da 15ª Cicom recuperou um veículo modelo Ford Ka, cor branca, placa PHW 9G11, de um motorista de Uber, que foi roubado na rua Santa Mônica, bairro Terra Nova. Segundo a vítima ele e a passageira foram deixados no local, sendo levado além do carro, também o aparelho celular e R$ 80. Horas depois o veículo foi localizado abandonado, na rua América, do bairro Cidade Nova, zona norte.

A Força Tática recuperou um carro Celta, de cor azul, placa JWS 8382, abandonado na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste. O veículo foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Os policiais da 27ª Cicom localizaram um veículo modelo Corsa, cor preta, placa IEL 2716, com restrição de furto tendo como vítima um homem de 28 anos, na avenida Nathan Xavier, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

Outra motocicleta modelo Honda Bros 160, preta e placa PHE8D34, foi localizada por policiais militares da 24ª Cicom, abandonada na avenida Getúlio Vargas, no Centro. O veículo que tinha restrição de roubo, também foi apresentado na DERFV para os procedimentos e a vítima orientada a comparecer na delegacia.

Policiais da 6ª Cicom e Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) recuperaram veículo modelo Voyage, cor branca e placas QZF-6D67, tomado de roubo por indivíduos armados na rua G1, do Conjunto Residencial Canaranas, bairro Cidade Nova, na zona norte. O veículo foi encontrado na avenida Rouxinol, no mesmo bairro.

Em outra ação, na terça-feira (10), militares na viatura 6142, da 10ª Cicom, recuperaram o veículo com restrição de roubo, modelo Renault Duster Oroch, cor branca e placas PHM-7556, abandonado em uma via do bairro Alvorada, na zona oeste da cidade. Foi feito contato com o proprietário e o veículo foi entregue na delegacia, após o registro da ocorrência.

Orientação

A Polícia Militar informa que, durante o trabalho de patrulhamento ostensivo e atendimento às ocorrências, as equipes policiais localizam os veículos e realizam a averiguação da situação de cada um deles. Na adoção dos procedimentos, os policiais entram em contato com os respectivos proprietários, que são orientados a comparecer na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) ou nas centrais de flagrante de área, para a realização dos trâmites legais de recebimento previstos em lei.

Veículos recuperados

Carros

Voyage, branca, QZF-6D67

Renault Oroch, branca, PHM-7556

Fox, preta, NOM-4D66

Corsa, preta, IEL-2716

Ford Ecosport, vermelha, JXS-2489

Nissan March, prata, OAB-5303

Onix, prata, PHQ6G25

Ford Ka, branca, PHW9G11

Celta azul, JWS-8382

Classic, branca, OAN-3067

Classic, vermelha, NPB-4869

Gol, vermelha, PHA-5268

Motos

Honda Bros 160, vermelha, PHV4J94

Honda Titan Ks, vermelha, JWX-9389

Honda Fan, vermelha, sem placa

Honda Bros 160, PHE8D34

Honda Bros 160, laranja, PHY-4208

Honda FAN 160, vermelha, PHU-3E34

Honda Titan, preta, JWZ-7064

Yamaha Fazer, preta, NPA-6572

Honda Fan, vermelha PHK 3845

Honda Fan, amarela NOQ 7052

Yamaha Fazer Roxa, NSQ 5374

Yamaha XTZ 150, PHD 2835

Yamaha YBR125 laranja, NPB 7911

Honda CG 150 Fan Vermelha, NPB 5633

NEO 115 Azul, JXQ 5345

BIZ 125 Rosa, NOO 9045

YBR 125 Preta, PHC 8547

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.