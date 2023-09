Polícia recupera 2 veículos roubados em Manaus

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Os militares foram ao local e confirmaram o fato. O veículo estava abandonado em via pública, sem a chave de ignição e trancado a direção. A vitima providenciou a chave reserva da motocicleta, e por não ter feito o registro do roubo, pois o fato acabara de acontecer, foi feito a entrega do veículo no local.

Em seguida, os militares entraram em contato com o proprietário, ele confirmou que a motocicleta havia sido furtada no dia 06 de setembro. Diante dos fatos, foram conduzidos a Delegacia Especializada Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), para os procedimentos legais.

