Polícia recupera 15 veículos roubados no feriado de Páscoa em Manaus; veja

Policiais Militares, da 28ª Cicom, detiveram dois homens, 21 e 19 anos, após abordagem na rua desembargador Anísio Jobim, Colônia Antônio Aleixo. A dupla estava em posse do veículo Gol, de cor verde, placa JWP 9268, com restrição de furto. A ocorrência foi conduzida para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No loteamento Jorge Teixeira I etapa, Policiais Militares da 30ª Cicom apreenderam um adolescente, 16, e recuperaram o veículo Novo Gol 1.0, cor azul, placa OAE-5643, com restrição de roubo, na rua Francisco Garcia.

Manaus/AM - Cerca de nove carros e seis motos, com restrição de roubo e furto, foram recuperados pela Polícia Militar durante o feriado prolongado de Páscoa, na zona leste de Manaus. Durante as ações, duas pessoas foram presas, e um adolescente apreendido, por roubo de veículos. As ocorrências foram registradas entre a quinta-feira (1º) e domingo (04), nos bairros Jorge Teixeira, Colônia Antônio Aleixo, Gilberto Mestrinho, loteamento Jorge Teixeira I etapa entre outros.

