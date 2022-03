Polícia procura terceiro suspeito do assassinato de Melquisedeque em Manaus

Manaus/AM - Na tentativa de prender mais um envolvido no latrocínio do jovem Melquisedeque Santos, 20, a Polícia Civil do Amazonas divulgou nesta quinta-feira (17), a imagem de Janderson Cabral Cidade, 20, terceiro suspeito no crime.

De acordo com o delegado Adriano Félix, no dia 16 de dezembro de 2021, Janderson e outros dois indivíduos entraram no ônibus da linha 444, que trafegava pela avenida Torquato Tapajós, zona Norte e anunciaram um assalto.

Eles forçaram o motorista a mudar a rota do ônibus para a avenida Santos Dumont, no Tarumã, e durante a ação, acabaram atirando na cabeça de Melquisedeque.

“Eles anunciaram o roubo e recolheram os pertences dos passageiros. No momento da fuga, um dos infratores efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça de Melquisedeque. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, relatou o delegado.

No dia 17 de dezembro de 2021, um indivíduo identificado como Emerson de Souza Arevalo, 24, foi preso por participação no latrocínio. Nessa quarta-feira (16), os policiais civis da DERFD prenderam o segundo suspeito de participação no delito, Lucas Lima, de 24 anos.

Porém, Janderson permanece foragido e a população pode ajudar a polícia a encontrá-lo. Quem tiver informações acerca da localização do infrator, entre em contato pelo número (92) 99427-5821, disque denúncia da DERFD, ou pelo 181, da SSP-AM. “A identidade do informante será preservada”, garante a autoridade policial.