Polícia procura suspeito de acidente que terminou com morte de motociclista em Manaus

Manaus/AM - A polícia procura saber a identidade do motorista de um caminhão que colidiu com a motocicleta conduzida por Roger Leony Andrade Dantas da Silva, 27 anos, que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na última sexta-feira (14).

O acidente ocorreu no dia 4 de março deste ano, por volta das 16h, na rua Ministro Jarbas Passarinho, bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital, e de acordo com Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), Roger estava trafegando pela via quando foi atingido por um caminhão de entrega, de uma empresa de materiais de construção.

Na data do ocorrido, Roger deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, onde teve complicações durante o tratamento, e foi a óbito na sexta-feira (11), por volta de meio-dia.

O delegado Christiano Castilho, titular do 14º DIP, informou que a identidade do motorista do caminhão ainda é desconhecida, porém, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para investigar as circunstâncias do fato.