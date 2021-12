Polícia procura por acusado de cometer homicídio, estupro e tortura no Amazonas

Manaus/AM- A Polícia Civil do Amazonas, divulgou a imagem de Ewerton Silva Sena, 33, que está sendo procurado por diversos crimes, entre eles tráfico de drogas, homicídio, roubo e furto qualificado, além de estupro e tortura, em Santo Antônio do Içá (880 quilômetros de Manaus). De acordo com a investigadora de polícia Dulce Montefusco, gestora da unidade policial, Ewerton já possui passagem pela polícia por outros crimes. Ela pede apoio da população para denunciar sobre a possível localização do suspeito. “A identidade do informante será preservada”, garantiu Dulce. Quem tiver informações acerca da localização de Ewerton pode entrar em contato pelo número (97) 99154-7456, disque-denúncia da delegacia, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

