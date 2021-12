Jovem é encontrado morto com mãos amarradas e marcas de tiros no Amazonas

Daniel de Souza Franco, 18, foi encontrado morto com as mãos amarradas e marcas de tiros na manhã desta segunda-feira (27), em um ramal no bairro Vila Raimunda, no município de Anori (a 195 quilômetros de Manaus).



De acordo com informações da polícia do município, a família de Daniel se deparou com o corpo do rapaz caído no ramal e o encaminharam para um hospital da região, mas o rapaz já estava sem vida.



O investigador Utarciso Araújo, informou que as equipes estão em diligências para apurar sobre a possível motivação do crime. Buscas estão sendo feitas para tentar localizar os assassinos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.