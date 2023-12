Polícia procura homem flagrado embarcando drogas de Tefé para Manaus

Manaus/AM - A polícia pede ajuda para encontrar um homem que foi flagrado por câmeras de segurança enviando drogas de Tefé para a cidade de Manaus.

Conforme o delegado Cícero Túlio, o indivíduo teria colocado dois quilos de maconha skunk dentro de um barco, para ser enviado para Manaus. As drogas estariam escondidas dentro de peixes.

“As drogas foram apreendidas no momento em que chegaram a Manaus, e efetuamos a prisão do indivíduo que iria recebê-las. Agora solicitamos a divulgação da imagem do remetente, para que possamos identificá-lo”, disse.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro do procurado, que entre em contato pelo número (92) 98503-8913, disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.