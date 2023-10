Polícia procura dupla que assassinou testemunha de crime com 25 facadas no Amazonas

Segundo a polícia, Alain e Alex são extremamente perigosos e integram o tribunal do crime da cidade. Quem tiver informações que leve ao paradeiro deles, pode realizar a denúncia anonimamente por meio do telefone 181.

Manaus/AM - A polícia pede ajuda da população para encontrar Alain Mendonça Henrique e Alex Mendonça Henrique. A dupla é suspeita de participar do assassinato de Lenice Lourenço de Lima, 33, morta com mais de 25 facadas no município de São Sebastião do Uatumã.

