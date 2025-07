Polícia prende grupo suspeito de executar rivais em Coari

Um dos crimes pelos quais eles são investigados aconteceu há algumas semanas, no Campo do Oriente, no bairro Santa Helena. Os acusados devem permanecer presos e vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, por conta do flagrante durante a prisão.

Conforme a polícia, Brunão já tem um vasto histórico criminal e havia saído do presídio recentemente. Ele é considerado um dos cabeças do grupo, que costumava invadir casas durante a madrugada e executar suas vítimas de forma fria e calculista.

Manaus/AM - Bruno Frazão, 24, mais conhecido como "Brunão", Adenildo da Silva Melo, 18, o "Bolinha", Alison Monteiro Pereira e Enderson de Souza da Silva, 19, foram presos nessa segunda-feira (30), no bairro Grande Vitória, no município de Coari.

