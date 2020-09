Polícia prende chefe de seita denunciado por crimes sexuais

O guru Pedro Ícaro de Medeiros, conhecido como Ikky, acusado de cometer uma série de abusos físicos e crimes sexuais durante reuniões de uma seita espiritual, foi preso na manhã desta terça-feira (29) durante uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Segundo um site de notícias do Globo, a prisão preventiva ocorreu em decorrência da prática de crimes contra duas adolescentes, porém ele foi denunciado por outros jovens que frequentavam a Comunidade Afago.

Na época das denúncias, Ícaro alegou que no começo deste ano registrou Boletim de Ocorrência porque estaria sendo vítima de calúnia e difamação por parte de pessoas que deixaram a comunidade. Ele negou as acusações de estupro. Porém, disse que houve relações sexuais com alguns homens, mas elas eram consentidas.

As investigações iniciaram com a hashtag #exposedfortal, que denunciava crimes sexuais cometidos por suspeitos no Ceará. Após a hashtag, o Ministério Público lançou duas campanhas convocando as vítimas de crimes sexuais no estado.