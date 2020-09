Líder de facção do Amazonas é preso durante operação no Ceará

Manaus/AM - Mais de 35 pessoas, entre elas um líder de facção foragido do Amazonas, foram presas nesta terça-feira (29) durante a “Operação Solimões Sem Fronteiras 2”, deflagrada em seis cidades do estado e em Fortaleza, no Ceará, no nordeste.

De acordo com a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, a ação de combate ao tráfico de drogas foi realizada em Manaus, Anamã, Tefé, Caapiranga, Iranduba, Cacau Pirêra e Manacapuru e Fortaleza (CE).

Um traficante e chefe de facção, que estava escondido há cerca de 20 dias no Ceará, foi capturado em um trabalho conjunto entre as polícias dos dois estados. Ele é o “cabeça” do grupo preso hoje no Amazonas.

Só em Manacapuru foram presos 30 pessoas soldados dele. Eles atuam divididos em cinco subgrupos, cada um atuava em uma área e em uma cidade diferente. O secretário de Segurança Pública do Estado (SSP/AM) explica que entre os 37 presos estão cinco mulheres e dois homens que mataram uma pessoas nesse fim de semana.

Durante os trabalhos foram apreendidos ainda R$ 48 mil, cinco armas e dois veículos. Essa é a segunda fase da operação que foi deflagrada pela primeira vez em dezembro de 2019 e deve continuar pelos próximos meses. Na época, 25 pessoas foram presas na capital, em Anori e em Manacapuru.