Polícia prende 7 envolvidos em roubos e receptação de celulares em Manaus

Manaus/AM - Um grupo, sendo seis homens e uma mulher, foi preso nesta quarta-feira (11) após ter sido apontado pela polícia como responsável por uma sequência de roubos e 'arrastões' na avenida Hilária Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Após receberem informações de moradores locais sobre as atividades do grupo criminoso, os militares agiram nas proximidades do bairro Jorge Teixeira para localizar a quadrilha.

Conforme o comandante do Batalhão Leste, tenente-coronel Márcio Leite, as equipes policiais cercaram os suspeitos dos assaltos, impedindo qualquer tentativa de fuga. "Nas primeiras horas da manhã, ocorreram uma série de assaltos na zona leste, e as equipes do Batalhão Leste agiram de forma integrada, imediata e rápida para prender esse grupo que estava aterrorizando os moradores. Apreendemos diversos objetos roubados e estamos apresentando os infratores e as provas na delegacia."

A ação contou com o efetivo policial das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) da zona leste: 4ª Cicom, 14ª Cicom, 9ª Cicom e 30ª Cicom.

Durante a abordagem, foram apreendidos 14 aparelhos celulares de diversas marcas, um simulacro de arma de fogo, drogas, dois tablets, entre outros objetos.

O grupo foi preso e encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e os objetos foram devolvidos às vítimas que compareceram à delegacia.