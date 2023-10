Casal é arremessado de motocicleta durante acidente em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um casal foi arremessado de uma motocicleta durante um acidente, nesta quarta-feira (11), na Avenida das Torres, em Manaus.

De acordo com informações da polícia, as duas vítimas trafegavam pela avenida quando houve uma colisão com um carro. No impacto, o casal foi arremessado e a moto lançada para debaixo de uma carreta. No entanto, o condutor do veículo pesado conseguiu frear.

O motorista do carro envolvido no acidente permaneceu no local até a chegada dos agentes de trânsito. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não há detalhes sobre o estado de saúde de ambas.