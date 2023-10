Drogas avaliadas em R$800 mil são apreendidas em saco escondido em banheiro de barco no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 40 kg de drogas, avaliadas em R$ 800 mil, foram apreendidas, nesta quarta-feira (11), em Coari, no Amazonas. A droga foi localizada em um saco de fibra escondido no banheiro da embarcação M. Monteiro, que havia saído do município de Japurá com destino à Manaus. Dois homens suspeitos de serem os responsáveis pela droga foram presos em flagrante.

A abordagem foi realizada por volta das 11h30 durante a fiscalização de rotina com o auxílio do cão policial da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães). Ao todo, foram apreendidos 36 tabletes de droga, que após perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) totalizaram 40 quilos. Com a apreensão, a polícia calcula ter causado danos de R$ 800 mil ao crime.

Os dois homens suspeitos de serem os responsáveis pelo transporte da droga foram presos. Eles foram encaminhados à Polícia Civil, ainda na Base Fluvial Arpão, onde foram apresentados pelo crime de tráfico de drogas.