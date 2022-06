Polícia prende 33 armas e recupera 30 veículos em uma semana no Amazonas

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

O número de prisões chegou a 123 envolvendo os mais diversos crimes. Já sobre o quantitativo de entorpecentes, foram mais de 305 quilos. Outro número que chama a atenção é de veículos recuperados que somou 30, entre carros e motocicletas. As diferentes ações que resultaram nesse índice contaram com o apoio do sistema Paredão, que possui 500 câmeras espalhadas pela capital o que permite um monitoramento em tempo real.

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apresentou, nesta sexta-feira (10), um balanço inicial do mês de junho referente ao total de prisões, veículos localizados e apreensões de armas, munições e drogas, em ocorrências registradas em todo o Estado.

