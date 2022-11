Polícia pede ajuda para localizar desaparecidos em Manaus

A delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização da menor que entre em contato com a Depca, por meio do número (92) 99486-4027, ou pelo 100, Disque Direitos Humanos.

A PC-AM solicita a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3214-2269, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Ramayana Cunha Pessoa, 67, desapareceu no sábado (19), por volta das 22h, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste, ocasião em que saiu de sua residência sem dizer para onde iria.

Rute Costa de Souza, 13, foi vista pela última vez no dia 15 de novembro deste ano, por volta de 16h30, no bairro Lago Azul, zona norte.

Conforme as delegadas Catarina Torres e Joyce Coelho, titulares da Deops e Depca, respectivamente, o apoio da sociedade, por meio do compartilhamento da imagem das pessoas desaparecidas, nas redes sociais, é imprescindível para o desfecho do caso.

