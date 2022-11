Menino encontrado morto em córrego havia enviado mensagens para os avós

Ryan Rodrigues, de 10 anos, que teve o corpo encontrado em uma área de mata após ser asfixiado por um colega, em Tangará da Serra, no Mato Grosso, havia avisado ao avô que iria passar a virada do ano com ele.

O menino estava desaparecido desde quinta-feira (17), depois de ter sido convidado por um amigo para tomar banho em um córrego.

"O menor confessou o crime, mas a motivação do fato não está clara. Ele fala em um possível bullying, mas a história não está clara", disse o delegado Gustavo Espíndula.

Antes do sumiço do garoto, ele enviou áudios em um aplicativo de mensagens para a avó paterna: "Oi vó bença, como vocês estão? Então vó, vou passar o fim do ano com você, guarda picolé para mim", disse.

A avó respondeu que sim, mas logo depois, o menino sumiu.

Após longas buscas, o adolescente suspeito, que ajudava nas buscas pelo menino, teria confessado o crime.

O caso é investigado.