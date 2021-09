Polícia pede ajuda para encontrar trio que usa chapolin para furtar carros em Manaus

Quem tiver informações acerca da localização dos procurados que entre em contato pelo (92) 98476-0984, o disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181. “A identidade do informante será preservada”, garantiu a delegada.

Os autores do crime foram filmados por câmeras de segurança das proximidades do local onde o carro da vítima estava estacionado.

De acordo com a delegada Grace Jardim, que responde interinamente pela unidade policial, no dia do furto, a vítima, de identidade não revelada, estacionou seu carro próximo a uma loteria na Cachoeirinha. Assim que deixou o local, um indivíduo saiu de outro veículo, de cor branca, que estava nas proximidades, e cometeu o delito.

Manaus/AM - A Polícia Civil procura por dois homens e uma mulher que estão envolvidos no furto de um carro no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.