Polícia identifica pistoleiro que matou irmãos no Amazonas

Manaus/AM - O pistoleiro que matou Rafaela Pantoja da Silva, 21, e o irmão dela, de 17 anos, já foi identificado pela polícia, no entanto, o nome dele ainda não foi divulgado para não atrapalhar as investigações, segundo informações do delegado, José Barradas. O crime ocorreu, neste domingo (29), no município de Coari, no interior do Amazonas.

“Estamos com uma equipe nas ruas buscando detalhes desse crime para esclarecermos a família “, disse Barradas.

Segundo testemunhas, os jovens foram surpreendidos por dois homens que chegaram em uma motocicleta já atirando contra eles. Um dos suspeitos estava usando uma blusa de mototaxista.

Rafaela foi baleada no rosto e morreu ao dar entrada no hospital regional do município. O irmão dela também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O caso segue sendo investigado.