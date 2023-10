Polícia apreende 20 armas de fogo durante fim de semana em Manaus

No bairro São José, zona leste da capital, policiais militares da 9ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom) apreenderam uma arma de fogo calibre 38. A arma estava em posse de dois homens, ambos de 32 anos, que foram presos por porte ilegal de arma de fogo. A arma foi apresentada no 14º DIP.

Após o recebimento de uma denúncia, a equipe iniciou as buscas para localizar os suspeitos. Dois homens foram presos e com eles foram apreendidos duas pistolas, 25 munições e dois carregadores.

No local, os policiais encontraram uma arma caseira, duas espingardas e uma porção de maconha. Os materiais foram apresentados no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), as apreensões foram registradas nas zonas norte (bairros Cidade Nova, Novo Aleixo, Lago Azul e Santa Etelvina), sul (bairros Educandos e Japiim), centro-sul (bairro Flores), leste (bairro São José) e oeste (bairro Tarumã) de Manaus, e nos municípios de Iranduba e Tapauá.

Manaus/AM - Vinte armas de fogo e 74 munições foram apreendidas, neste fim de semana, durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As ações resultaram ainda na prisão de dez homens por porte ilegal de arma de fogo e na apreensão de materiais entorpecentes.

