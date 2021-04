Polícia encontra imagens de homens estuprando mulher desacordada em Manaus

"Assim que ela chegou na rua, ligou para a polícia. Prendemos um na casa e outro em uma rua próxima. No aparelho celular de um deles havia varias fotos do estupro. O objeto foi recolhido e vai ser usado como prova", destacou.

O tenente disse ainda, que a vítima olhou para o lado e viu que a dupla usou uma tesoura para cortar as suas roupas íntimas. E foi com essa tesoura que ela se armou e ameaçou a dupla, conseguindo fugir da casa onde crime o ocorreu.

"A mulher contou que estava bebendo a noite toda no bar, conheceu a dupla, que supostamente levou a mesma para casa, mas no caminho ela acabou apagando. Quando ela acordou, um dos suspeitos estava em cima dela", disse.

De acordo com o tenente R.de Araújo, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no momento da prisão a dupla alegou que o ato teria sido consentido, o que foi negado pela vítima e comprovado pelas imagens em que ela aparece desacordada.

Manaus/AM - A Polícia Militar encontrou no celular de um dos homens, acusados de participar de um estupro contra uma mulher de 28 anos, fotos com cenas do abuso sexual. A vítima foi estuprada na manhã deste sábado (17), por dois homens de 37 e 47 anos, na rua 6 do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.