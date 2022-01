Polícia do Amazonas receberá armas e viaturas novas nesta segunda-feira

Manaus/AM - Agentes da segurança pública do Amazonas receberão armas e viaturas novas nesta segunda-feira (31). As viaturas serão distribuídas entre as zonas oeste, centro-sul e sul da capital e os armamentos serão repassados para reforçar o trabalho dos agentes, durante as operações nas fronteiras e divisas do estado.

Os equipamentos foram adquiridos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Governo Federal. São 14 metralhadoras 762, além de 77 mil munições de diversos calibres.

Durante a solenidade, também será realizada a formatura das tropas que serão enviadas para as ações das operações Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura, do mês de fevereiro.

Ao todo, 142 agentes da Segurança Pública estadual serão enviados para atuar nos municípios de Coari, Novo Airão, Tabatinga e Iranduba. As ações estão inseridas na operação Hórus, que faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), do Governo Federal.