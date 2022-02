Polícia do Amazonas alerta sobre golpe do falso investimento

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas divulgou um alerta sobre os golpes que envolvem falsos investimentos em sites ou aplicativos não confiáveis.

De acordo com o delegado Adriano Felix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), os golpistas influenciam as vítimas a realizar pequenos investimentos em sites ou aplicativos fictícios, alegando que ganharão cerca de 10% do lucro do valor aplicado.

“Os infratores depositam uma determinada quantia na conta bancária dos investidores, a fim de que eles se sintam confortáveis em investir novamente. O investimento de um alto valor é o ponto-chave da ação criminosa, pois é quando ocorre dos indivíduos subtraírem o valor para si”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, para evitar ser vítima desse tipo de golpe a população deve atentar aos mínimos detalhes e não acreditar em falsas promessas. “Para investir com segurança, é necessária uma pesquisa aprofundada acerca do assunto. Todo investimento deve ser feito com o máximo de cuidado e atenção”, disse Félix.

O golpe do falso investimento está tipificado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro como estelionato. A pena varia de 2 a 5 anos de prisão.

Caso alguém seja vítima deste golpe, deve procurar a delegacia mais próxima para registrar Boletim de Ocorrência (BO),e formalizar a denúncia, para que seja dado andamento aos procedimentos cabíveis.

Também é possível denunciar pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O Boletim de Ocorrência (BO) também pode ser registrado pela Delegacia Virtual (Devir).