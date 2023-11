Polícia diz que morte de 'Porcelana da Compensa' tem relação com outro crime; confira

Manaus/AM - A polícia revelou, na manhã de hoje (8), que a morte da blogueira Beatriz Matos dos Santos, 26, conhecida como “Porcelana da Compensa”, tem conexão com o assassinato de outra mulher, identificada como Suzy Lane Cordeiro.

A vítima foi encontrada morta em junho deste ano, no Ramal do Brasileirinho, na zona leste. Cerca de um mês depois, Beatriz também foi assassinada após ser atraída para uma armadilha, enquanto estava na casa de outra mulher, no bairro Vila da Prata.

Mateus Silva da Silva e Wandré Pereira Figueiredo e uma adolescente de 17 anos, foram detidos hoje por suspeita de envolvimento no crime. Conforme a delegada Marília Campelo, foi a menor que atraiu Beatriz para a morte.

“A adolescente de 17 anos, foi que armou a emboscada, foi por meio dela que fingia querer comprar uma bolsa, comprou uma bolsa da Beatriz no dia 21 de julho, uma semana depois disse que queria outra bolsa e queria também levar um recebido, como dizem nas redes sociais (...) Ela combinou esse outro encontro com a Beatriz. Quando ela atendeu a porta para deixar a bolsa, foi morta, sem a menor possibilidade de defesa, com diversos disparos de arma de fogo”, diz.

A delegada revelou ainda Suzy e Beatriz tiveram um breve relacionamento amoroso e que isso pode ter sido a motivação do crime. Isso porque, segundo Mateus e Wandré, “Porcelana” também costumava se relacionar com alguns traficantes.

“Os autores são integrantes de uma facção criminosa. Então muito provavelmente a motivação tenha a ver com alguma rivalidade, alguma confusão, enfim. Os que estão aqui hoje (Wandré e Mateus) disseram que seria porque a Beatriz no caso teria envolvimento amoroso com alguns traficantes, mas isso ainda vai ser confirmado”, ressalta.

Tanto Mateus quanto Wandré negaram participação no crime, mas a polícia encontrou com eles algumas provas que foram repassadas por outros envolvidos no crime. Mensagens encontradas nos celulares deles também comprovam o envolvimento de ambos na morte de Beatriz.

Além disso, os dois já têm outras passagens pela polícia. Vinicius Eduardo, que está foragido, já tem mandado de prisão em aberto, inclusive. O Wandré, ele tem já passagem por roubo. O Mateus também tem passagem por roubo. Então, são pessoas aí já acostumadas no mundo do crime”, afirma.

A polícia tenta localizar e prender outros dois homens que participaram da morte de Beatriz, são eles: Vinícius Eduardo Acioly da Mata e Lúcio Geovany de Lima Matos.