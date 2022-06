Polícia divulga imagem de procurado por homicídio de gari em Manaus

Manaus/AM - Jhonatan Moraes Monteiro, 20, apontado como executor do homicídio do gari Leandro da Costa Oliveira, que tinha 27 anos, ocorrido no dia 3 de abril deste ano, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, teve imagem divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (9).

De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na ocasião do crime, Jhonatan efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, após uma briga generalizada na saída de um bar, naquele bairro. A autoridade policial informou que Raiano Nunes Ramos, 32, que também tinha envolvimento no delito, já foi localizado e preso na quarta-feira (8).

“Solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem dele. Caso reconheçam esse indivíduo, ou saibam do seu paradeiro, é importante realizar a denúncia para que possamos capturá-lo. A identidade do informante será preservada”, ressaltou Marília.

Disque-denúncia

As denúncias devem ser efetuadas pelo número (92) 98118-9535, da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).