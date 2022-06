Homem com deficiência desaparece após sair de casa em Manaus

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Romário, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Conforme o registro, o declarante relata que seu filho é uma pessoa com deficiência e não estava usando seus medicamentos. Além disso, relata que, ao sair de casa, o rapaz trajava uma bermuda azul jeans e blusa de manga comprida azul e branca, ainda com um chapéu preto.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e posteriormente transferido à Deops, Rosangelo Dias de Lima, 51, informou que no dia e hora mencionados, seu filho, após tomar café com a família, disse que iria sair e não retornou mais.

