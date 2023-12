Polícia destrói lancha que seria usada por traficantes no Amazonas

Manaus/AM - Uma lancha, avaliada em R$ 60 mil, foi encontrada nas proximidades do lago do Itapaiuna, região do rio Arari, no município de Itacoatiara, no Amazonas. Ela foi destruída por policiais civis após suspeita de ela teria vindo do Peru e seria utilizada para o tráfico internacional de drogas.

De acordo com a polícia, a embarcação, que mede 13 metros de comprimento e 4 metros de largura, possui capacidade para transportar até 7 toneladas de drogas. Ela estava equipada com quatro motores e foi destruída pelos policiais civis.

Ninguém foi preso.