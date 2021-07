Polícia cumpre ordem da Justiça e prende homem que bateu em ex-mulher em Manaus

“Durante as oitivas dele no 25° DIP, constatamos que havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de lesão corporal em nome do infrator. A ordem judicial foi expedida pela juíza Ana Lorena Teixeira, do 1º Juizado Especializado de Violência Doméstica, no dia 10 de abril de 2019”, disse o delegado.

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, as equipes descobriram que havia uma ordem judicial em nome de José após ele ser notificado a comparecer à delegacia e prestar esclarecimentos por outro crime, que ainda se encontra em fase investigativa.

