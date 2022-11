Polícia causa mais de R$ 40 milhões de prejuízo ao crime organizado no Amazonas

As ações deflagradas também fazem parte da operação Fronteira Mais Segura/Hórus que acontecem simultaneamente em outros municípios do estado. Em 10 meses, os policiais da Base Arpão apreenderam duas toneladas de entorpecentes, 1,7 mil munições e 21 armas de fogo, além de efetuarem 73 prisões.

Manaus/AM - Os policiais da Base Arpão, localizada nas proximidades de Coari, no interior do Amazonas, causaram mais de R$ 44,8 milhões de prejuízo ao crime organizado de janeiro a outubro deste ano, com apreensões de drogas e pescado ilegal.

