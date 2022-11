Adolescente de 15 anos faz 'cavalinho de pau' e morre ao bater em outro motociclista em Manaus

Segundo testemunhas, o adolescente estava fazendo "cavalinho de pau" quando perdeu o controle, invadiu a contramão da pista e bateu de frente com outra moto, modelo XRE. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Manaus/AM - O adolescente de 15 anos, identificado como Carlos Daniel Pinho de Lima, morreu na noite desta sexta-feira (11), no bairro São José, zona Leste de Manaus. Ele estava pilotando uma moto, modelo POP, e acabou batendo de frente com outro motociclista.

