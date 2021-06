Polícia busca suspeito de mirar em desafeto e matar outro homem no Amazonas

Conforme o delegado Rafael Schmidt, Tulio vitimou Diego com disparos de arma de fogo, momento em que tentava alvejar um jovem de 19 anos, com quem tinha problemas de convivência, mas acabou atingindo Diego.

Manaus/AM - A Polícia Civil solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Túlio Calheiro de Souza, de 21 anos, investigado pelo homicídio de Diego Macedo Lima, que tinha 20 anos. O crime ocorreu no dia 31 de maio deste ano, no bairro Mirante do Éden, em Maués.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.