Polícia apreende mais de 100 kg de cocaína pura no Amazonas

Manaus/AM - A polícia civil apreendeu, durante a operação 'Logistica', 130 quilos de cocaína pura, produzida nos arredores de Bogotá, na Colômbia. A droga está avaliada em R$3 milhões.

Segundo a polícia, a operação foi deflagrada na terça-feira (13) e foram quatro meses de investigação. O entorpecente estava sendo transportado em uma embarcação, que navegava pelo rio Solimões, nas proximidades do município de Anamã.

A cocaína pura saiu de Tabatinga e tinha como destino a capital amazonense.

Conforme a polícia, pelo menos, três suspeitos foram presos junto com a carga. Um deles seria seria o responsável pelo frete de entorpecentes de facções criminosas, que atam no estado.

A apreensão é mais uma grande ação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (FERA).