Irmã de menina estuprada por cunhado em Manaus revela detalhes do crime

Manaus/AM - O caso de uma adolescente de 15 anos que foi estuprada aos seis anos pelo ex-cunhado causou revolta na família e chocou até mesmo a polícia. A irmã da jovem conversou com a equipe do Portal do Holanda e contou com detalhes como descobriu o crime bárbaro cometido pelo então, namorado dela.

A mulher conta que se relacionou com o suspeito por alguns anos. Nessa época, a mãe era dona de uma confecção e como passava o dia fora, deixava a criança com a irmã mais velha.

Eram nesses momentos que o abusos aconteciam e eram consecutivos. Após o crime, ele a ameaçava e a torturava psicologicamente. Passado alguns anos, o relacionamento acabou e a menina se mudou com a família para Santarém, no Pará. Durante o tempo em que permaneceu lá, a menina se mutilou inúmeras vezes e teve quadro de depressão. Ela criou aversão a homens e não gostava nem mesmo que o pai e o irmão se aproximassem dela. A família estranhava, mas não conseguia descobrir o que estava acontecendo.

Algum tempo depois, a família retornou e voltou a morar no mesmo endereço com a irmã. O suspeito morava na rua ao lado e a menina, já adolescente, passou a encontrar com ele frequentemente. O homem passou a assediá-la e persegui-la novamente, chegando a fazer campana na frente da escola dela. Quando se aproximava dela, dizia que a garota seria estuprada por ele novamente.

Atormentada, a menina começou a ter desmaios inexplicáveis, entrou em depressão profunda e voltou a se mutilar. A jovem também tentou tirar a própria vida. Em um dos episódios ela fez uma carta contando tudo o que havia acontecido e como se sentia, o papel foi deixado dentro de uma gaveta de roupas e foi achado por um irmão.

Ele apresentou a carta à mãe e junto com a família, o crime foi levado às autoridades. O acusado foi denunciado e passou um ano foragido, mas acabou preso esta manhã (14). A família afirma que está aliviada e vê na prisão uma chance de recomeço para a garota que por sofreu por anos sozinha as marcas da violência.