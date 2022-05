Polícia apreende 250 sacos de carvão vegetal vendidos ilegalmente em Manaus

Durante patrulhamento pelo igarapé do passarinho, os policiais avistaram um galpão que armazenava carvão vegetal, feita a fiscalização foi feito contato com o possível proprietário, ele não apresentou de Licença de Operação (L.O) e nem de Documento de Origem Florestal (DOF), o que consistiu em crime ambiental previsto no Art 46 da lei 9605/98 de crimes ambientais.

