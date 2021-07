Polícia alerta população do Amazonas sobre tráfico humano

Caso presencie ou seja vítima do delito, a denúncia pode ser realizada pelo Disque Direitos Humanos (Disque 100), que recebe, analisa e encaminha as denúncias.

Manaus/AM - As promessas de oportunidades de trabalho para melhoria de vida levam as vítimas a aceitarem propostas de saírem de seus países de origem e tentarem a sorte em outro território. Porém, essas promessas não sendo verdadeiras, o que poderia ser a realização de um sonho, transforma-se em trabalho forçado e até exploração sexual.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.