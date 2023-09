Polícia alerta para golpes contra idosos em agências bancárias no Amazonas

“É primordial, também, que os idosos estejam sempre acompanhados de pessoas de confiança e, de preferência, que tenham afinidade com tecnologia para manusear os caixas eletrônicos. E, caso seja oferecida ajuda na agência bancária, se certifique de que se trata realmente de um funcionário do banco”, relatou.

O delegado Jander Mafra, titular do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), explica que os criminosos se aproveitam dessa movimentação em bancos para obter vantagens indevidas sob os idosos, em razão das limitações da tecnologia que eles possuem.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.